11 نوفمبر ..أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "كاهن" بالمرج

كتب-طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 11 نوفمبر القادم لنظر محاكمة المتهم بقتل القمص سمعان شحاته الذي قتل في المرج، أمام الدائرة 2 شمال برئاسة المستشار أحمد الدقن لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهم بقتل القمص سمعان شحاته كاهن المرج إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته في الاتهامات المسندة إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت النيابة استمعت لأقوال أحد مرافقي المجني عليه، الذي كان بصحبته بالسيارة، الذى أكد أنه والضحية وآخرين كانوا في رحلة لجمع تبرعات للكنيسة، وأثناء سيرهما بمكان الحادث مترجلين عقب تركهما السيارة، فوجئا بالمتهم يحمل سلاحا أبيض "ساطور" ويطارد المجنى عليه، ثم سدد له عدة ضربات عقب سقوط الكاهن أرضا، حتى تأكد من مفارقته الحياة.