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بدء الدراسة بالفنية النووية في الضبعة 12 نوفمبر

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بدء الدراسة بالفنية النووية في الضبعة 12 نوفمبر بدء الدراسة بالفنية النووية في الضبعة 12 نوفمبر

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كتب: محمد العمدة

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن وزارة التربية التعليم حددت اليوم الخميس، الجدول الزمني للمقابلة الشخصية للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية والذين ينطبق عليهم الشروط للالتحاق بالمدرسة الفنية التكنولوجية النووية بمدينة الضبعة، والمقرر بدء الدراسة بها الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاث أيام بإحدى المؤسسات التعليمية العريقة بمدينة القاهرة.

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وأوضح الدكتور النيلي، أنه من المقرر استضافة طلاب مطروح وبعض المحافظات يوم الاثنين، بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يكون التجمع للطلاب المتقدمين للمقابلة الشخصية من جميع المحافظات صباح يوم الثلاثاء.

وأكد مدير تعليم مطروح أنه طبقا للتعليمات الوزارية سيتم بدء الدراسة الفعلية بالمدرسة النووية يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر بالمبنى المدرسي عقب الانتهاء تماما من الإجراءات الإنشائية الأخيرة بالضبعة النووية.

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