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«التعليم»: سنعاقب مديري المدارس عن جهل الطلبة بالقراءة والكتابة

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«التعليم»: سنعاقب مديري المدارس عن جهل الطلبة بالقراءة والكتابة «التعليم»: سنعاقب مديري المدارس عن جهل الطلبة بالقراءة والكتابة

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه ولأول مرة يُحاسَب مدير المدرسة الابتدائية، فى حالة انتقال الطالب إلى الصف الأول الإعدادي، دون إجادة القراءة والكتابة.

وأوضح حجازي أن الصف السادس الابتدائي لم يكن شهادة قانونًا، مشيرًا إلى أن الكنترول الخاص بامتحانات الصف السادس الابتدائي سيكون داخل المدرسة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، الذى عقده الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، لتوضيح بنود قرار رقم 377 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011، الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.

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التحرير

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