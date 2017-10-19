وصول 178 ألف طن بضائع.. نشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية
وصول 178 ألف طن بضائع.. نشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية
12:28 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث استقبل 5 سفن على متنهم 178 ألف طن قمح ومواد بترولية وسكر.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن شحنات المواد البترولية تتضمن بوتاجاز وجازولين وفحم بإجمالي وزن 95 ألف طن قادمة من دول قبرص وبلغاريا وجنوب إفريقيا.
وأشار "الغندور" إلى وصول سفينتين من روسيا وفرنسا على متنهما 83 ألف طن قمح وسكر، فضلًا عن 503 سيارات ملاكي جديدة وصلت على متن السفينة "سي أمازون" من اليونان.
وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان، لافتًا إلى مخزون الغلال بصوامع الميناء بلغ مليون و317 طنًا منهم 420 ألف طن قمح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة
-
وصول شحنتي ذرة وقمح لميناء الإسكندرية.. ومخزون الغلال يتجاوز المليون
-
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة
-
وصول سلع ومواد غذائية إلى ميناء الإسكندرية
إعلان
إعلان