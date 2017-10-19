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مجهولون يقتلون رجل أعمال ببنها.. "فتحوا عليه نيران سلاح آلي"

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مصراوي Masrawy

مجهولون يقتلون رجل أعمال ببنها.. "فتحوا عليه نيران سلاح آلي"

12:26 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مستشفى بنها العام

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قتل 3 أشخاص، رجل أعمال، اليوم الخميس، أثناء سيره بسيارته في منطقة كفر الجزار ببنها، وفروا هاربين، ونقلت الجثة إلى مستشفى بنها العام، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا من الأهالي بإطلاق رصاص في منطقة كفر الجزار ببنها، ووقوع متوفى، وجرى إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية، وتبين وجود جثة لشخص يدعى "إكرامي. ع. ا" 40 عامًا، من قرية بطا مركز بنها، كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 عامًا، رجل أعمال، قادم إلى منذ أسبوع واحد تقريبًا.

وبسؤال شهود الواقعة، قالوا إنه أثناء سير المجني عليه في منطقة كفر الجزار، توقف أمام أحد الكافيهات لركن السيارة، قبل أن تتوقف أمامه سيارة ملاكي "فيرنا" يستقلها 3 أشخاص، ونزل منها أحدهم وفتح النار عليه من سلاح آلي، وفروا بالسيارة هاربين.

ونقل المجني عليه إلى المسشتفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي لسرعة ضبط وإحضار الجناة.

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