بروتوكول بين القليوبية وجهاز التعمير لرصف 15 طريقا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مع المهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لرصف الطرق الأكثر احتياجًا بمداخل القرى الرئيسية باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، ويتم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد "عشماوي"، في بيان اليوم الخميس، أن البروتوكول يتضمن رصف 15 طريقًا بإجمالي 25 مليون جنيه، وطريق عرب العليقات لخدمة الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 40 مليون جنيه، ويلتزم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ أعمال رصف الطرق الأكثر احتياجًا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بمحافظة القليوبية، والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ الأعمال 6 أشهر، تبدأ من تاريخ تدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف عشماوي، أن المحافظة تلتزم بحصر الطرق الأكثر احتياجا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بالمحافظة، وعمل التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة، وموافاة الجهاز المركزي للتعمير بها، مع وجود مندوب دائم يمثل المحافظة بمواقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال، بجانب تسليم المواقع خالية من العوائق التي قد تحول دون بدء التنفيذ، إضافة إلى تشكيل لجنة اتصال لتذليل الصعاب وأي مشاكل إدارية قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.