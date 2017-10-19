أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بروتوكول بين القليوبية وجهاز التعمير لرصف 15 طريقا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بروتوكول بين القليوبية وجهاز التعمير لرصف 15 طريقا

12:24 م الخميس 19 أكتوبر 2017

بروتوكول بين القليوبية وجهاز التعمير لرصف 15 طريقا

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مع المهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لرصف الطرق الأكثر احتياجًا بمداخل القرى الرئيسية باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، ويتم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد "عشماوي"، في بيان اليوم الخميس، أن البروتوكول يتضمن رصف 15 طريقًا بإجمالي 25 مليون جنيه، وطريق عرب العليقات لخدمة الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 40 مليون جنيه، ويلتزم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ أعمال رصف الطرق الأكثر احتياجًا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بمحافظة القليوبية، والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ الأعمال 6 أشهر، تبدأ من تاريخ تدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف عشماوي، أن المحافظة تلتزم بحصر الطرق الأكثر احتياجا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بالمحافظة، وعمل التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة، وموافاة الجهاز المركزي للتعمير بها، مع وجود مندوب دائم يمثل المحافظة بمواقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال، بجانب تسليم المواقع خالية من العوائق التي قد تحول دون بدء التنفيذ، إضافة إلى تشكيل لجنة اتصال لتذليل الصعاب وأي مشاكل إدارية قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية: إحالة كافة المخالفات الخاصة بالأبراج السكنية للنيابة

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يعتمد خطة تطوير الطرق الجديدة بالقليوبية

    أخبار

  • إقامة منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية

    أخبار

  • تسليم 360 وحدة إسكان اجتماعي في احتفالات أكتوبر بسوهاج

    أخبار

إعلان

7a51ef1cbf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة