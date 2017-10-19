طرده من المنزل.. عامل يطعن زوج أمه بسكين في القناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طعن عامل زوج أمه بالسكين في القناطر الخيرية، إثر مشاجرة بينهما، تم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الساحل بالقاهرة، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم القناطر، بتلقيه إشارة من مسشتفى القناطر الخيرية العام، بوصول "حجازي. ع. ع" 32 سنة، فران، مصابا بجرح نافذ بالرقبة وتم تحويله لمستشفى الساحل التعليمي لخطورة حالته.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال المجني عليه اتهم نجل زوجته ويدعى "منصور. ن" 25 سنة، عامل بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" لقيامه بطرده من المنزل.

تمكن النقيب أحمد عبدالغني معاون المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.