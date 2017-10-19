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تجديد حبس 4 عاملين بمستشفى "ههيا" لتسببهم في وفاة مُدرس بالشرقية

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس 4 عاملين بمستشفى "ههيا" لتسببهم في وفاة مُدرس بالشرقية

12:14 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

جددت محكمة ههيا الجزئية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد شوك، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حبس 3 أفراد من الأمن الإداري بمستشفى "ههيا" العام، وممرض بقسم الاستقبال بالمستشفى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خليفة اتهامهم بـ"القتل العمد" في واقعة الاعتداء على مُدرس والتسبب في وفاته داخل المستشفى.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "فرج. ع. إ. د" 50 عامًا، و"علي. الـ. إ. الـ" 35 عامًا، و"السيد. ع. الـ" 35 عامًا، من أفراد الأمن الإداري بمستشفى "ههيا" العام، و"فهمي. ع. أ. ع" 30 عامًا، ممرض بقسم الاستقبال بالمستشفى؛ متهمين بالاعتداء على مُدرس والتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء ذهاب "السيد. م. ي" 56 عامًا، مُدرس، برفقة نجله "عبدالستار" 20 عامًا، مُجند بالقوات المُسلحة، لتوقيع الكشف طبي عليه بالمستشفى المُشار إليها، حدثت مشادة كلامية بينه وأحد أفراد طاقم التمريض؛ بسبب عدم وجود أطباء لعلاج نجله.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها عدد من أفراد الأمن الإداري وطاقم التمريض على والد المُجند بالركل في أماكن حساسة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إداري ههيا لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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