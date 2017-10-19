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ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

12:12 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 5 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة بالإضافة إلى 18 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170575 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20925 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطار بحمولة 1282 طن قمح، و49 سيارة بحمولة 2293 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 140 طن ملح و2900 طن فوسفات و3300 طن مولاس وإعادة تصدير 1000 طن ذرة و2700 طن صويا.

واستقبل الميناء مساء الأربعاء القطار رقم 2459 محملًا بـ 880 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

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