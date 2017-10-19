مباحث العاصمة تضبط 9 "صعايدة" هاربين من مؤبد بمدينة نصر

كتب – فتحي سليمان:

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة أمنية مكبرة، استهدفت مناطق مدينة نصر أول، وعزبة الهجانة، لضبط الخارجين عن القانون ومطاردة البلطجية وعتاة الإجرام ومحرزي المواد المخدرة والسلاح.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، وقادها العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، عن القبض على 9 متهمين من محافظات بالصعيد، هاربين من أحكام بالمؤبد، في قضايا قتل وتجارة مخدرات وسلاح.

كما ضبط رجال مباحث أقسام شرطة مدينة نصر أول بقيادة المقدم وائل غانم رئيس المباحث، ومدينة نصر ثاني والنزهة، 6 تجار مخدرات، و6 أشخاص يحوزون سلاحًا ناريًا بمنطقة عزبة الهجانة.

واستمرت الحملات نحو 5 ساعات مساء أمس، انتهت في الساعات الأولى صباح اليوم، كما أسفرت عن تنفيذ 225 حكم قضائي جنائي، وأحكام قضائية جزئية.

أمر اللواء خالد عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، باستمرار تلك الحملات في جميع قطاعات العاصمة، لإحكام القبضة الأمنية بالعاصمة، وملاحقة الخارجين عن القانون.