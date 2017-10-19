أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مباحث العاصمة تضبط 9 "صعايدة" هاربين من مؤبد بمدينة نصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مباحث العاصمة تضبط 9 "صعايدة" هاربين من مؤبد بمدينة نصر

12:05 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة أمنية مكبرة، استهدفت مناطق مدينة نصر أول، وعزبة الهجانة، لضبط الخارجين عن القانون ومطاردة البلطجية وعتاة الإجرام ومحرزي المواد المخدرة والسلاح.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، وقادها العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، عن القبض على 9 متهمين من محافظات بالصعيد، هاربين من أحكام بالمؤبد، في قضايا قتل وتجارة مخدرات وسلاح.

كما ضبط رجال مباحث أقسام شرطة مدينة نصر أول بقيادة المقدم وائل غانم رئيس المباحث، ومدينة نصر ثاني والنزهة، 6 تجار مخدرات، و6 أشخاص يحوزون سلاحًا ناريًا بمنطقة عزبة الهجانة.

واستمرت الحملات نحو 5 ساعات مساء أمس، انتهت في الساعات الأولى صباح اليوم، كما أسفرت عن تنفيذ 225 حكم قضائي جنائي، وأحكام قضائية جزئية.

أمر اللواء خالد عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، باستمرار تلك الحملات في جميع قطاعات العاصمة، لإحكام القبضة الأمنية بالعاصمة، وملاحقة الخارجين عن القانون.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 10 مصانع لإنتاج الأعلاف والمبيدات الزراعية المغشوشة

    أخبار

  • سقوط عاطل ووالده لتنفيذ حكمين بإعدامهما بعد 3 سنوات من المطاردة

    أخبار

  • حرامي الجديدة سرق 14 سيارة وسقط بحقيبة فارغة

    أخبار

  • مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل فتاة الزاوية الحمراء

    أخبار

إعلان

7f31055bb6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"