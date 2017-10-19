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كردستان: فرار 100 ألف كردي من كركوك منذ الاثنين الماضي

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مصراوي Masrawy

كردستان: فرار 100 ألف كردي من كركوك منذ الاثنين الماضي

12:15 م الخميس 19 أكتوبر 2017

كردستان: فرار 100 ألف كردي من كركوك منذ الاثنين الماضي

فرار 100 ألف كردي من كركوك منذ الاثنين الماضي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مسئولون في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن نحو 100 ألف كردي هربوا من كركوك خوفا من الاضطرابات منذ استيلاء القوات العراقية على المنطقة الاثنين الماضي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز)العراقية عن محافظ أربيل نوزاد هادي قوله "إن نحو 18 ألف أسرة انتقلت إلى مدينتي أربيل والسليمانية".

وكان محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري قد أعلن أمس الأربعاء، أن العديد من المواطنين نزحوا من المحافظة نتيجة الضغط الإعلامي، مؤكدا أننا نعمل حاليا مع قيادة العمليات المشتركة من أجل إعادتهم.

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Asha

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