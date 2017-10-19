بالأسماء - إصابة 4 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالقرب من نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلًا من "محمد محمود أحمد" 32 عامًا، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابًا بشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد ممدوح سيد" 35 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و"معتز قرني" 35 عامًا، مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصابًا بكدمات وسحجات، و"أحمد محمد أحمد" 45 عامًا، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابًا بكسر في الساق الأيمن وجروح بالوجه.

ورفعت إدارة مرور بني سويف، أثار الحادث وأعادت تسيير حركة المرور بالطريق إلى طبيعته مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة.