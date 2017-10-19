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فتح طريق الإسكندرية الزراعي.. قطعه طلاب اعتراضا على وفاة زميلهم بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

فتح طريق الإسكندرية الزراعي.. قطعه طلاب اعتراضا على وفاة زميلهم بالمنوفية

11:18 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

قطع عشرات الطلاب من مدارس قرية الروضة، التابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"، عقب إصابة اثنين من زملائهم في حادث تصادم أمس أثناء عبورهم الطريق.

وتجمع الطلاب وقطعوا الطريق في الاتجاهين، لما يقرب من ساعة، للمطالبة بإنشاء مطبات صناعية أمام القرية الذي يقسمها الطريق الزراعي إلى نصفين.

وانتقلت قوات الشرطة والوحدة المحلية، وممثل عن هيئة الطرق والكباري، وجرى الاتفاق على إنشاء مطبين صناعيين أمام القرية، منعًا للحوادث وتم إقناع الأهالي وفتح الطريق وإعادة حركة المرور.

وقال سمير عتريس رئيس مدينة بركة السبع، إنه سيتم إنشاء المطبات الصناعية، اليوم الخميس، أمام القرية منعًا للحوادث خاصة أن الطريق يقسم القرية إلى نصفين، مؤكدًا أنه تم إنشاء كوبري علوي في قرية مجاورة للروضة ولا يستخدمه الأهالي ويعبرون الطريق رغم تكلفته الكبيرة على الدولة.

وأضاف أنه يتم دراسة إنشاء سلم كهربائي، أشبه بالمترو، عقب توسعة الطريق، يربط بين شطري القرية عقب توسعة الطريق الزراعي السريع حيث يتم حساب تكلفته ودراسة الموضوع.

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