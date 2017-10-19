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الجنائية الدولية تقول انها تحقق في عدة جرائم في مالي

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مصراوي Masrawy

الجنائية الدولية تقول انها تحقق في عدة جرائم في مالي

11:49 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الجنائية الدولية تقول انها تحقق في عدة جرائم في مالي

مواطن من تمبكتو يسير بين ركام احد الاضرحة التي دمر

باماكو، مالي (أ ف ب)
قالت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إنها تحقق في جرائم حرب مفترضة بينها عمليات قتل في مالي، وذلك بعد اشهر على إدانة جهادي سابق بالتسبب بالإضرار بملايين اليوروهات في هذه الدولة الأفريقية.

وقالت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة للصحفيين في باماكو "تحقيقاتنا تتواصل (في) جرائم اخرى ... جرائم جنس وجرائم ضد عناصر حفظ السلام والقتل وكل هذا".

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي قد أعلنت في اغسطس الماضي ان الجهادي السابق أحمد الفقي المهدي تسبب بأضرار بقيمة 2,7 مليون يورو عندما قام بتدمير اضرحة تاريخية في تمبكتو بشمال مالي، خلال سيطرة الجهاديين على المنطقة في 2012.

وأمر القضاة أيضا بدفع تعويضات رمزية لدولة مالي والمجتمع الدولي بقيمة يورو واحد عن الأضرار.

وحكم على المهدي بالسجن تسع سنوات في 2016 بعد أن أقر بذنبه في تنسيق الهجمات على الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وقدم اعتذاره إلى أهالي تمبكتو.

وشكلت القضية سابقة لأنها كانت المرة الاولى التي يقر فيها جهادي بالذنب بتهمة ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بنسودة ان المحكمة توسع تحقيقاتها في مالي التي ينتشر فيها نحو 13 الفا من عناصر قوات حفظ السلام الدولية.

وقالت بنسودة "لست في موقع للحديث عما يجري فيما يتعلق بالمهدي، وكل ما يمكنني قوله هو ان المحكمة تنظر في جرائم اخرى ضمن سياق تحقيقاتنا في مالي".

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