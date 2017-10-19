أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أبناء الصحفية المالطية التي تم اغتيالها يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبناء الصحفية المالطية التي تم اغتيالها يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

11:47 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

أبناء الصحفية المالطية التي تم اغتيالها يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

دافني كاروانا جاليزيا

فاليتا- (د ب أ):

دعا أبناء الصحفية المالطية الشهيرة دافني كاروانا جاليزيا، التي تم اغتيالها بتفجير سيارتها أمام منزلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، رئيس الوزراء إلى الاستقالة "لعدم دعمه للحريات الأساسية".

وفي منشور على موقع فيسبوك، قال ماثيو وأندرو وبول كاروانا جاليزيا إنه يتعين على جوزيف موسكات إثبات تحمله للمسؤولية السياسية وتقديم استقالته .

وقُتلت كاروانا جاليزيا، 53 عاما، وهي مدونة وصحفية وناقدة مفوهة للحكومة، الاثنين الماضي، جراء تفجير سيارتها بعبوة ناسفة بعد التحرك بها بضعة أمتار فقط من منزلها.

وكتب الأبناء الثلاثة، موجهين خطابهم لموسكات، "استقِل لأنك كنت شاهدا على ولادة مجتمع يسوده الخوف وانعدام الثقة والجريمة والفساد".

وأضافوا :"استقل لأنك عملت على شل والدتنا ماليا وانتقصت من آدميتها بصورة وحشية وقوية لدرجة أنها لم تكن تشعر بالأمان في السير في الشارع".

وكانت التحقيقات الصحفية التي نشرتها كاروانا جاليزيا في أعقاب التسريب المكثف لما يعرف "بوثائق بنما" – والتي تورط فيها اثنان من وزراء المالطية – قد أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في يونيو الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير: اغتيال صحفية "وثائق بنما" تم بعبوة ناسفة يستخدمها الإرهابيون

    أخبار

  • دافني غاليزيا الصحفية القتيلة..."ويكيليكس" مالطا!

    أخبار

  • فتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس

    أخبار

  • المئات يتظاهرون في مالطا للمطالبة بالعدالة لمقتل صحفية "وثائق بنما"

    أخبار

إعلان

7ce9ac4a09.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي