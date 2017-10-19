أبناء الصحفية المالطية التي تم اغتيالها يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

فاليتا- (د ب أ):

دعا أبناء الصحفية المالطية الشهيرة دافني كاروانا جاليزيا، التي تم اغتيالها بتفجير سيارتها أمام منزلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، رئيس الوزراء إلى الاستقالة "لعدم دعمه للحريات الأساسية".

وفي منشور على موقع فيسبوك، قال ماثيو وأندرو وبول كاروانا جاليزيا إنه يتعين على جوزيف موسكات إثبات تحمله للمسؤولية السياسية وتقديم استقالته .

وقُتلت كاروانا جاليزيا، 53 عاما، وهي مدونة وصحفية وناقدة مفوهة للحكومة، الاثنين الماضي، جراء تفجير سيارتها بعبوة ناسفة بعد التحرك بها بضعة أمتار فقط من منزلها.

وكتب الأبناء الثلاثة، موجهين خطابهم لموسكات، "استقِل لأنك كنت شاهدا على ولادة مجتمع يسوده الخوف وانعدام الثقة والجريمة والفساد".

وأضافوا :"استقل لأنك عملت على شل والدتنا ماليا وانتقصت من آدميتها بصورة وحشية وقوية لدرجة أنها لم تكن تشعر بالأمان في السير في الشارع".

وكانت التحقيقات الصحفية التي نشرتها كاروانا جاليزيا في أعقاب التسريب المكثف لما يعرف "بوثائق بنما" – والتي تورط فيها اثنان من وزراء الحكومة المالطية – قد أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في يونيو الماضي.