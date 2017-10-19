بعد 8 أشهر زواج تطلب الخلع: "بيلعب مع العيال في الشارع ولما أكلمه يعيط "

كتبت - فاطمة عادل:

بعد 8 أشهر زواج فقط، أقامت "سناء" (30 سنة)، دعوى خلع ضد زوجها شريف (36 سنة، يعمل في محل بيع ألعاب)، قائلة: "زوجي بيحب يلعب في الشارع مع العيال، وبياكل حلويات كتير زي الأطفال، ولو اتكلمت معه يعيط، وأنا اللي بقوم بدور الراجل والست".

وفي تصريحات لمصراوي من داخل محكمة الأسرة بزنانيري، قالت الزوجة الثلاثينية في دعواها: تزوجته زواجا تقليديا عن طريق صديق والدي بعد فترة خطوبة شهرين، وفوجئت بسلوك زوجي وتصرفاته، كنت أذهب إلى السوبر ماركت وهو معي فيشتري هو أكثر من نوع من الحلويات والجبن، وكنت وقت الفطار أو العشاء أضع نوعا واحدا أو نوعين من الحلوى أو الجبن أو العصير لكي يكفينا بقية الشهر، لكنه كان يتصرف مثل الأطفال ويأكل من كل الأنواع ويفتح كل العلب ويرمي على الأرض.

وتضيف الزوجة: :"لما كان يزورنا ضيف ومعه طفل يترك زوجي الضيف ويجلس مع الطفل، ويلعب ويجري على الكراسي ويتكلم مثل الأطفال تماما ويصعب أن تميز صوته من صوت الأطفال، وما زاد الطين بلة أنه كان يلعب مع أبناء الجيران عندما نزور أهلي".

تتابع "سناء": زوجي كان يتركني ويلعب مع أطفال العائلة، ويهزر معهم بالأيدي ويضربهم، وأبي وأمي نبها علي أكثر من مرة أن أكلمه حتى يخف من هذه التصرفات الزائدة عن الحدود، ليشعر الناس برجولته يعني "يسترجل شوية".

وأضافت: لم أعد أحتمل هذه التصرفات، ونصحته لكنه لم يستجب بل بالعكس كان يفعل كل ما يستفزني وكان دائما يفاجئني بأشياء تتعبني نفسيا، وعندما طلبت الطلاق رفض قائلا "سبب الطلاق أية أنا معملتش حاجة ".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: أنا تربيت في بيت فيه الرجل رجل، والمرأة امرأة، لكن معه أنا الرجل والمرأة وأنا المسئولة عن كل شيء عن المأكل والمشرب وكل شيء، وهو كل همه في الدنيا أن يلعب ويضحك، لذلك لجأت

إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع لا تزال منظورة.