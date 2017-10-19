حبس متهم بإلقاء زجاجة "مولوتوف" على مدرسة بنات في أسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

أمرت النيابة العامة بديروط اليوم الخميس، بحبس "ع. ي. م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإلقاء زجاجة مولوتوف على أحد فصول مدرسة "ديروط الثانوية التجارية بنات"، ما تسبب في إصابة طالبة بحروق بذراعها و25 حالة إغماء بين طالبات المدرسة لأسباب مجهولة.

وأنكر المتهم، الاتهامات التي وجهت له من النيابة، رغم ضبطه أثناء قيامه بذلك وهو ما أثبت في محضر الشرطة الذي تم تحريره وإرساله إلى النيابة التي تولت التحقيقات.