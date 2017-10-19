حبس متهم بإلقاء زجاجة "مولوتوف" على مدرسة بنات في أسيوط (صور)
حبس متهم بإلقاء زجاجة "مولوتوف" على مدرسة بنات في أسيوط (صور)
11:54 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ الغربية يفتتح كوبري المحلة القديم
أسيوط - أسامة صديق:
أمرت النيابة العامة بديروط اليوم الخميس، بحبس "ع. ي. م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإلقاء زجاجة مولوتوف على أحد فصول مدرسة "ديروط الثانوية التجارية بنات"، ما تسبب في إصابة طالبة بحروق بذراعها و25 حالة إغماء بين طالبات المدرسة لأسباب مجهولة.
وأنكر المتهم، الاتهامات التي وجهت له من النيابة، رغم ضبطه أثناء قيامه بذلك وهو ما أثبت في محضر الشرطة الذي تم تحريره وإرساله إلى النيابة التي تولت التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على سيدة تمارس أعمال الدجل والشعوذة بالبحيرة
-
القبض على 20 عنصرا إجراميا بحيازتهم أسلحة غير مرخصة في قنا
-
حبس وكيل "قوى عاملة الإسماعيلية" المتهم بتقديم رشوة على ذمة التحقيق
-
النيابة تصرح بدفن جثمان رقيب شرطة لقى مصرعه في حادث بسوهاج
إعلان
إعلان