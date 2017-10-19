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بالصور.. محافظ الغربية يفتتح كوبري المحلة القديم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الغربية يفتتح كوبري المحلة القديم

11:50 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

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حبس متهم بإلقاء زجاجة

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الغربية - مروة شاهين:

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى لتطوير كوبري المحلة القديم العلوى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون جنيه للمرحلة الأولى والثانية.

كما تم رفع كفاءة الكوبري من 60 إلى 120 طنًا لتيسير الحركة المرورية وزيادة قدرته التحميلية وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

ووجه محافظ الغربية، أن يكون العمل على مدار الساعة لسرعه الانتهاء من المرحلة الثانية في المواعيد المحددة ومراعاة تصريف مياه الأمطار، كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مدينة طنطا بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بالغربية بتكثيف الإنارة ووضع لوحات استرشادية، منعًا لحدوث بالطرق.

رافق المحافظ اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة ورئيس الهيئة العامه للطرق والكباري بوسط الدلتا، ورئيس مدينة طنطا ورئيس حي ثان طنطا، ومدير إدارة مرور الغربية.

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