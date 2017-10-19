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الفلبين ترفض الحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

الفلبين ترفض الحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي

11:40 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الفلبين ترفض الحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو اليوم، الخميس، إنه سوف يبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا أن حكومته لن نقبل منحا جديدة من التكتل بسبب انتقاده لحملة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المثيرة للخلاف ضد المخدرات.

وأضاف كايتانو للصحفيين على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) " بناء على توجيهات الرئيس الآن، سوف نتواصل رسميا مع سفير الاتحاد الأوروبي فرانز جيسين، لنخبره أننا من الآن لن نقبل مساعدات".

ومع ذلك، أضاف كايتانو أنه يأمل في استمرار العلاقات العامة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي. وقال "يجب أن لا يؤثر ذلك على تجارتنا. يجب أن لا يؤثر ذلك على علاقتنا الثنائية".

وكان دوتيرتي قد أعلن أمس، الأربعاء، أن الفلبين سوف ترفض المساعدات من الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم احترامه لسيادة البلاد. بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي انكوايرر" على موقعها على الإنترنت. وقالت الصحيفة إن دوتيرتي يتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكانت منظمات حقوق الانسان قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول حرب المخدرات، وقالت إن حصيلة القتلى وصلت إلى نحو 12 ألف قتيل، وأن الشرطة تقتل المشتبه بهم بدون إعطائهم فرصة لإثبات براءتهم أمام المحكمة.

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