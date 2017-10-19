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نائب الرئيس الشيشاني يصل الى شمال شرق سورية

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مصراوي Masrawy

نائب الرئيس الشيشاني يصل الى شمال شرق سورية

11:38 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

نائب الرئيس الشيشاني يصل الى شمال شرق سورية

الرئيس الشيشاني زياد سبسبي

دمشق- (د ب أ):

وصل نائب الرئيس الشيشاني زياد سبسبي إلى مطار القامشلي شمال شرق سورية في زيارة لم يعلن عنها .

وقالت مصادر رسمية سورية في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن " نائب الرئيس وصل الى مطار القامشلي مساء أمس الاربعاء وكان في استقباله ضابط روسي أسمه الكسي".

وأكدت المصادر أن " الزيارة هدفها التواصل مع الوحدات الكردية من أجل النساء الشيشانيات والاطفال المعتقلين لدى الوحدات الكردية في المنطقة بعد سيطرة قوات سورية الديمقراطية على مدينة الرقة أول أمس الاثنين ".

يشار إلى أن المئات من المواطنين الشيشان يقاتلون في صفوف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) وتم نقلهم مع عائلاتهم إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا وتسلم هؤلاء مناصب مهمة في التنظيم ويعتبر أبو عمر الشيشاني أبرز القادة العسكريين في داعش.

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