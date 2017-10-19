إحالة مدرس ابتدائي للمحاكمة بتهمة حيازة 53 لفة هيروين بالغردقة

كتب - عمرو علي:

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة معلم أول لغة عربية وتربية دينية بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة الغردقة للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ وزارة التربية والتعليم ومذكرة المستشار المحامي العام لنيابات البحر الأحمر الكلية، بشأن ضبط المتهم حال حيازته وإحرازه عدد 53 لفافة ورقية بداخلها مادة الهيروين المخدر وقطعة أخرى لذات المخدر تزن 50 جراماً، وتم إيقافه المتهم احتياطيًا عن عمله لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها شيماء رمضان، رئيس النيابة في القضية رقم 18/2017 نيابة الغردقة الإدارية بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة عن قيام المتهم بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وأنه سبق أن تم توقيع عقوبة جنائية على المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات في الجناية رقم 10353/2016 جنايات ثان الغردقة.

كما ورد للنيابة تقرير المعمل الجنائي المتضمن أنه بفحص الحرز من المادة المضبوطة تبين أنها مادة الهيروين المخدر.

وجاءت تحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر متضمنه أن المتهم كان يحوز تلك الكمية من المادة المخدرة بغرض الإتجار، وأنه سبق اتهامه في واقعة مماثلة بالجناية رقم 6608/2010 جنايات البحر الأحمر وصدر فيها الحكم ببراءته بجلسة 2/4/2011.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.