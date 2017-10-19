بالصور.. إزالة 350 حالة تعد بشوارع مدينة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والإشغالات بمدينة أسوان.

وتمكنت الحملة من إزالة 350 حالة تعد وإشغالات بأماكن مختلفة داخل المدينة.

وقال محمود عليان رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للتعديات والإشغالات.

وأضاف عليان، أن الحملات المكبرة نجحت في إزالة 150 حالة إشغال في السوق السياحي والشواربي الجديد بمنطقة الطابية، و200 حالة إشغال بمناطق كورنيش النيل والسادات وشرق البندر وأبطال التحرير وكسر الحجر.