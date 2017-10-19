بالصور.. إزالة 350 حالة تعد بشوارع مدينة أسوان
بالصور.. إزالة 350 حالة تعد بشوارع مدينة أسوان
11:47 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات والمحررات الرسمية بالقليوبية
أسوان - إيهاب عمران:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والإشغالات بمدينة أسوان.
وتمكنت الحملة من إزالة 350 حالة تعد وإشغالات بأماكن مختلفة داخل المدينة.
وقال محمود عليان رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للتعديات والإشغالات.
وأضاف عليان، أن الحملات المكبرة نجحت في إزالة 150 حالة إشغال في السوق السياحي والشواربي الجديد بمنطقة الطابية، و200 حالة إشغال بمناطق كورنيش النيل والسادات وشرق البندر وأبطال التحرير وكسر الحجر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ أسوان يطالب باستلهام روح أكتوبر بالتكامل وإنكار الذات (صور)
-
محافظ الفيوم: حملة لإزالة التعديات على مخرات السيول (صور)
-
محافظ الفيوم: حملة لإزالة التعديات على مخرات السيول (صور)
-
استدرجه عاطل بـ"علبة سجائر".. أمين شرطة ينقذ تلميذا من الخطف بدمياط
إعلان
إعلان