بالصور.. ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات والمحررات الرسمية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات والمستندات الرسمية ورخص المرور بالخصوص بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، مفادها قيام كل من "عادل. ك" 56 سنة، "أمجد. ط" 41 سنه، محام حر، "مصطفى.ع" 41 سنة، مهندس إلكترونيات، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تزوير العملات المصرية والأجنبية وتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية، متخذين من مسكن الأول وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وبيعها لراغبيها من سيئي السمعة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

تم تشكيل فريق بحث، وتم اقتحام وكر المتهمين، وبتفتيشه عثر بحوزتهم على 50 ألف جنيه، 600 دولار أمريكي، 14 خاتم شعار الجمهورية مقلدة منسوب للعديد من المؤسسات الحكومية، 22 رخصة تسيير بأسماء مختلفة، 8 رخص قيادة بأسماء، 51 بطاقة رقم قومي، كمية كبيرة من البلاستيك المقوى والمطبوع عليه شعار الإدارة العامة للمرور، وكذا كمية من الأوراق المدون عليها بيانات خاصة بالمرور.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجار تطوير مناقشتهم للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.