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التعليم تعيد النظر في اضافة التربية الرياضية للمجموع لطلاب المرحلة الإبتدائية

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مصراوي Masrawy

التعليم تعيد النظر في اضافة التربية الرياضية للمجموع لطلاب المرحلة الإبتدائية

11:50 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

التعليم تعيد النظر في اضافة التربية الرياضية للمجموع لطلاب المرحلة الإبتدائية

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة قررت إعادة النظر في إضافة نشاط التربية الرياضية " الألعاب" للمجموع الكلي بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، من خلال الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وعرضه على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك على خلفية الاعتراضات التي واجهت القرارمن جانب أولياء الأمور و الطلاب ، بسبب عدم جاهزية المدارس لتطبيقه.

وأوضح حجازي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتفسير بعض مواد القرار رقم 377 لسنة 2017 المتعلق بتعديل بعض مواد القرار 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم الأساسي، أن هذه المادة موجودة من القرار القديم ولم يتم استحداثها، مشيرا إلى أن الهدف من جعلها إجبارية على طلاب المرحلة الابتدائية، مساعدة الطالب على نمو جسمه بشكل صحي، حتى لو كان معاقا، ولكن نظرا لأن الوزارة قررت خروج مادتي التربية الفنية والحاسب الآلي من المجموع لعدم توافر إمكانيات تدريسهما بالمدارس، وانطباق نفس القاعدة على التربية الرياضية، سيتم إعادة النظر فيها والخروج بقرار جديد بشأنها.

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مصراوي Masrawy

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