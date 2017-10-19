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الصحة تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق

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مصراوي Masrawy

الصحة تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق

11:46 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الصحة تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من مضاد حيوي مغشوش متداول في الأسواق تحت اسم "xorin"، موضحة الفرق بينه وبين المستحضر الأصلي.

ويستخدم "xorin" لعلاج الالتهابات البكتيرية.

ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم "75" لسنة 2017، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية للوحدات الحكومية للتشغيلة رقم 154084.

وبيّنت إدارة الصيدلة أبرز الفروق بين المستحضر الأصلي والمُقلد، مدون على العلبة الخارجية الأصلية (يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء)، في حين لا توجد على المستحضر المغشوش، فضلا عن أن لون غطاء الفيال الداخلي للعبوة الأصلية أزرق، وفي المغشوشة أخضر.

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