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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت مواد البناء فى تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر، بينما تباينت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، فقد جاء أنه قد ارتفع سعر الطن لبعض الشركات بينما انخفضت الاسمنت في شركات أخرى، واستقرت أسعار الباقية منها مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس، وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، من جهة أخرى انخفضت أسعار الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم تباين جديد فى تعاملاته السوقية بعد استقراره فى ختام تعاملات الأمس.

 

 

سعر الحديد اليوم الخميس

 
إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الخميس

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 765 جنيه
أسمنت النصر النصر 728 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 725 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 738 جنيه
أسمنت حورس حورس 728 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 735 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 738 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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