سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر، بينما تباينت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، فقد جاء أنه قد ارتفع سعر الطن لبعض الشركات بينما انخفضت اسعار الاسمنت في شركات أخرى، واستقرت أسعار الباقية منها مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس، وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، من جهة أخرى انخفضت أسعار الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم تباين جديد فى تعاملاته السوقية بعد استقراره فى ختام تعاملات الأمس.

سعر الحديد اليوم الخميس

سعر الأسمنت اليوم الخميس

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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