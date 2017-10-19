سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر، بينما تباينت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، فقد جاء أنه قد ارتفع سعر الطن لبعض الشركات بينما انخفضت اسعار الاسمنت في شركات أخرى، واستقرت أسعار الباقية منها مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس، وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، من جهة أخرى انخفضت أسعار الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم تباين جديد فى تعاملاته السوقية بعد استقراره فى ختام تعاملات الأمس.
سعر الحديد اليوم الخميس
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|765 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|728 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|808 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|725 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|738 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|728 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|735 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|730 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|738 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads