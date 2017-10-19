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سعر الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.

كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.

سعر الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 :

السعر العالمي : 1,280.65 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 719 إلى 721
عيار 22 659 إلى 661
عيار 21 629 إلى 631
عيار 18 539 إلى 541
عيار 14 419 إلى 421
عيار 12 359 إلى 361
الاونصة 22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048
الكيلو 718,857 إلى 721,143

 

المصدر : مصر 365

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