إحالة 13 من العاملين بالوحدة الصحية بساحل الجوابر في المنوفية للتحقيق
إحالة 13 من العاملين بالوحدة الصحية بساحل الجوابر في المنوفية للتحقيق
11:40 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
المهندس هشام بيومى
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة 13 من العاملين بالوحدة الصحية بساحل الجوابر للتحقيق لقيامهم بترك العمل دون إذن.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لفرق الإشراف والمتابعة وتبين عدم غياب 13 من العاملين بالوحدة.
وأكد بيومي، ضرورة تكثيف المتابعة على الإدارة الطبية بالشهداء لما لها من صلة كبرى بسلامة وصحة المواطنين.
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