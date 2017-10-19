بالصور - "تعليم أسوان": التحقيق في غرق فناء مدرسة ابتدائية بالمياه والقمامة

أسوان - إيهاب عمران:

تكررت شكاوى أولياء أمور تلاميذ مدرسة أحمد ماهر الابتدائية بأسوان، من سوء حالة النظافة، وغرق الفناء بالمياه، وتدني مستوى الخدمات التعليمية داخل المدرسة.

وفي حملة، نظمها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مختار شاهين، إلى المدرسة صباح اليوم الخميس، تلاحظ له عدم وجود لافتة تحمل اسم المدرسة، بالإضافة إلى أن باب المدرسة مفتوح طوال اليوم الدراسي، بالإضافة إلى عدم تواجد دفتر أمن أومسؤول للأمن ولا يتواجد إشراف، كما أن فناء المدرسة غارق بالمياه، نتيجة وجود كسر في أحد الخطوط، فضلًا عن سوء حالة مستوى النظافة وصنابير المياه ودورات المياه، وسوء حالة معظم الفصول، إلى جانب وجود تراكمات القمامة في الأدوار والطرقات.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إحالة الواقعة للتحقيق، بعد ما تبين له من سوء حالة المدرسة من حيث مستوى النظافة العامة والمرافق والخدمات العامة والتربوية، التي تؤثر على مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ

وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة أسوان التعليمية، بتشكيل لجنة من الإدارة لبحث أحوال المدرسة، والوقوف على الأسباب ومعالجتها وتحويل المقصرين إلى التحقيق.