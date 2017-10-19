محافظ أسوان يطالب باستلهام روح أكتوبر بالتكامل وإنكار الذات (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الخميس، الاحتفال بالذكرى الـ 44 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان والعميد محمد الرشـيدي نائبًا عن اللواء شريف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بجانب أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة واسعة من قيادات وعواقل أبناء القبائل الأسوانية، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والدينية والحزبية والتنفيذية.

وأكد اللواء مجدي حجازي ضرورة أن نخرج فى كل ذكرى لانتصارات أكتوبر الخالدة بالدروس والعبر وألا نكتفى فقط بالاستماع للأغاني والأناشيد الوطنية، وأن نستلهم من أكتوبر روح التكامل وإنكار الذات والتي كانت ملحمة في التعاون بين الأسلحة المختلفة كسمفونية واحدة بجانب تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة ليتحقق هذا الانتصار العظيم، لافتًا إلى أنه يجب علينا كمصريين أن ننسى فكرة الفردية وأن نتعامل بأسلوب الجماعية.

وأشار مجدي حجازي، إلى أن أكتوبر 73 بمثابة مدرسة في الوطنية المخلصة يجب أن ننهل ونستفيد منها مثل العالم الخارجي الذي تدرس معاهده وكلياته العسكرية الخطط والاستراتيجيات التي تم استخدامها لأول مرة في الحروب الحديثة.

ومن جانبه وجه الشيخ عبدالمجيد عثمان نيابة عن عواقل وقيادات القبائل الأسوانية، رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في خطواته الواثبة بالوطن للإمام، مؤكدًا أن أننا جميعًا نفتخر بانتصارات أكتوبر المجيدة، وقواتنا المسلحة الجسورة وأفراد وضباط الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر.

وأضاف عثمان، أن العسكرية المصرية باقتحامها خط برليف المنيع تجسد أسطورة العقلية المتميزة لدى الجيش المصرى وقدرته على تجاوز التفوق العسكرى للعدو.

وشهدت فعاليات الاحتفال عرض قصيدة شعرية وفقرات فنية من أبناء العبابدة والبشارية، ومجموعة من الأغاني الوطنية، فيما اختتم الحفل بالسلام الوطني.