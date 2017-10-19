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ضبط 712 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 712 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

11:19 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

ضبط 712 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

ضبط مخالفات مرورية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 712 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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