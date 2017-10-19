ضبط 712 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
ضبط 712 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
11:19 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
ضبط مخالفات مرورية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 712 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 232 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج
-
إصابة سيدة اصطدم بها قطار في سوهاج
-
القبض على 20 عنصرا إجراميا بحيازتهم أسلحة غير مرخصة في قنا
-
مصرع سائقين وإصابة تباع في حادث تصادم سيارتين بسوهاج
إعلان
إعلان