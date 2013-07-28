منفذ طابا البرى يستقبل 1161 سائحا إسرائيليا

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية صباح اليوم "الأحد" 1161 سائحاً، قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية، عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، بالإضافة إلى 74 سيارة ملاكى.

كما غادر المنفذ 808 سائحا، واستقبلت جزيرة فرعون 70 سائحاً من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين. كما استقبل ميناء نويبع البحرى 656 راكبا و19 برادا و35 شاحنة و21 سيارة ملاكى.

كما غادر ميناء نويبع البحرى 221 راكبا و90 معتمرا على متن أتوبيسين سياحيين و39 برادا و54 شاحنة وسيارتين ملاكى.