السكة الحديد تخصص قطارين لنقل مشجعي مباراة الأهلي والنجم الساحلي

مصراوي:

قررت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، تشغيل قطارين خصيصًا من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس، لنقل مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، التي سوف تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقي الأهلي والنجم الساحلي الأحد المقبل.

وقال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديد، إن الهيئة قررت تشغيل قطار في رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار في رحلة العودة من برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطارات من محرم بك إلى برج العرب الجديدة لعدد 8 قطارات فىي الإتجاهين بزيادة عدد 4 قطارات.

وأضاف سالم، وفقًا للبيان الصادر اليوم، أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحًا، ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / كنج مريوط / محطة 25 يناير / برج العرب الجديدة)، وقطار العودة سوف يتحرك من برج العرب الجديدة الساعة 23.00 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تقرر ان تكون سعر التذكرة موحدة بملبغ 30 جنيه شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة والعكس، ومبلغ خمسة جنيهات لرحلتي الذهاب والعودة من محطة الإسكندرية محطة إلى برج العرب والعكس، وذلك تشجيعًا للجمهور المشارك في حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصري المشارك في البطولة.