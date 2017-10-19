الإسكان: 65 مليون جنيه لرصف 16 طريقا بالقليوبية

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وقع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومحافظة القليوبية لرصف الطرق الأكثر احتياجا بمداخل القرى الرئيسية باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، ويتم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضح اللواء محمود عشماوي أن المحافظة تلتزم بحصر الطرق الأكثر احتياجا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بالمحافظة، وعمل التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة، وموافاة الجهاز المركزي للتعمير بها، مع وجود مندوب دائم يمثل المحافظة بمواقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال، بجانب تسليم المواقع خالية من العوائق التي قد تحول دون بدء التنفيذ، إضافة إلى تشكيل لجنة اتصال لتذليل الصعاب وأي مشاكل إدارية قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

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من جانبه قال المهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير: إن البروتوكول يتضمن رصف 15 طريقا قصيرا بإجمالي 25 مليون جنيه، وطريق عرب العليقات لخدمة الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 40 مليون جنيه، ويلتزم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ أعمال رصف الطرق الأكثر احتياجا للرصف بمداخل القرى الرئيسية بمحافظة القليوبية، والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، باعتمادات يتم تدبيرها من الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ الأعمال 6 أشهر، تبدأ من تاريخ تدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.