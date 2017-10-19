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الإسكندرية: وصول 20 ألف طن سكر من فرنسا و63 ألف طن قمح من روسيا

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الإسكندرية: وصول 20 ألف طن سكر من فرنسا و63 ألف طن قمح من روسيا الإسكندرية: وصول 20 ألف طن سكر من فرنسا و63 ألف طن قمح من روسيا

التحرير

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي بأسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا، اليوم الخميس، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة "شل أننوفيتور"  المحملة بـ20 ألف طن سكر قادمة من فرنسا، والعبارة "سي أمازون" المحملة بـ503 سيارة ملاكي قادمة من اليونان، والسفينة "رونادي" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من ، والسفينة "أفتياكسا جاز" المحملة بـ9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من قبرص، والسفينة "فاليير موسي" المحملة بـ30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا، والسفينة "سبار يكسس" المحملة بـ56 ألف طن فحم قادمة من جنوب إفريقيا.

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وأضاف الغندور، في بيان له، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 109 سفينة، وغادرت الميناء 5 سفن، ووصلت 11 سفينة، وتراكم على الأرصفة 38 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11232 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخرجت 125 شاحنة قمح محملة بـ3750 طنا، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وسبعة عشر طنا منهم 420 ألف طن قمح.

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التحرير

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