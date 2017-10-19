«التوصيلة الأخيرة» تنهي حياة سائق توك توك على يد سيدة و5 بلطجية بقليوب

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لم يدرِ الزنفلي كمال، أن عمله على "توك توك" لكسب قوت يومه سيكتب الفصل الأخير من حياته على يد سيدة و5 بلطجية بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

استقلت ربة منزل وعاطل التوك توك من موقف المرج أسفل الطريق الدائري، وطلبا من صاحب الـ32 سنة، توصيلهما لحضور حفل زفاف بزاوية النجار، وطلبا منه التوقف بطريق كوم أشفين.

4 أشخاص مدججين بأسلحة نارية طالبوا "الزنفلي" بترك التوك توك قيادته، لكنه حاول مقاومتهم، فانهالوا عليه بالضرب، ثم أطلقوا عليه أعيرة نارية النار سقط على إثرها جثة هامدة بالطريق.

عثر الأهالي على الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى قليوب المركزي، وإبلاغ شرطة النجدة لتبدأ رحلة البحث عن ملابسات الواقعة.

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وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيًا يضم سيدة و5 مسجلين خطر، تخصص في سرقة الدراجات النارية "توك توك" بالإكراه.

وأمكن ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأقروا بارتكاب الواقعة، وبيع التوك توك مقابل 6500 جنيه لدى أحد عملائهم بمنطقة المطرية، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.