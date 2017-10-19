أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التوصيلة الأخيرة» تنهي حياة سائق توك توك على يد سيدة و5 بلطجية بقليوب

Google+ Print
«التوصيلة الأخيرة» تنهي حياة سائق توك توك على يد سيدة و5 بلطجية بقليوب «التوصيلة الأخيرة» تنهي حياة سائق توك توك على يد سيدة و5 بلطجية بقليوب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لم يدرِ الزنفلي كمال، أن عمله على "توك توك" لكسب قوت يومه سيكتب الفصل الأخير من حياته على يد سيدة و5 بلطجية بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

استقلت ربة منزل وعاطل التوك توك من موقف المرج أسفل الطريق الدائري، وطلبا من صاحب الـ32 سنة، توصيلهما لحضور حفل زفاف بزاوية النجار، وطلبا منه التوقف بطريق كوم أشفين.

4 أشخاص مدججين بأسلحة نارية طالبوا "الزنفلي" بترك التوك توك قيادته، لكنه حاول مقاومتهم، فانهالوا عليه بالضرب، ثم أطلقوا عليه أعيرة نارية النار سقط على إثرها جثة هامدة بالطريق.

عثر الأهالي على الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى قليوب المركزي، وإبلاغ شرطة النجدة لتبدأ رحلة البحث عن ملابسات الواقعة.

شاهد أيضا

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيًا يضم سيدة و5 مسجلين خطر، تخصص في سرقة الدراجات النارية "توك توك" بالإكراه.

وأمكن ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأقروا بارتكاب الواقعة، وبيع التوك توك مقابل 6500 جنيه لدى أحد عملائهم بمنطقة المطرية، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير