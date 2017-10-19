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«التعليم»: استجبنا لمطالب أولياء الامور بإلغاء الميدتيرم

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«التعليم»: استجبنا لمطالب أولياء الامور بإلغاء الميدتيرم «التعليم»: استجبنا لمطالب أولياء الامور بإلغاء الميدتيرم

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«ميدتيرم منتهٍ»، لافتًا إلى أن الوزارة استجابت لمطالب أولياء الأمور بإلغاء الميدتيرم.

وأشار حجازي إلى أنه لا يوجد أيضًا ما يسمى بحذف المناهج، ولكن بعضها خضع للمعالجة قبل الطباعة، وأوضح أن معالجة المناهج تسير وفقًا لمصفوفة المدى والتتابع، وكان لمنهج الصف الرابع الابتدائي النصيب الأكبر في المعالجة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، الذى عقده الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، لتوضيح بنود قرار رقم 377 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011، الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.

وقال حجازي في بداية كلمته إن الوزارة تهدف إلى إحداث تغيير شامل لمصلحة الطلاب، بمشاركة أولياء الأمور والطلاب، وفقًا لرؤية ٢٠٣٠، إذ يهدف التعليم إلى بناء شخصية متكاملة وخلق مواطن مبدع قابل للتعددية فخور ببلده وبناء مستقبلها، وإن التعديل يأتى من أجل التعليم الحقيقي، وتابع: «مافيش شك إن مصلحة الطلاب هي الأولوية لدى الوزارة، ونهدف إلى النمو المعرفي أكثر من الصراع على الدرجات».

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