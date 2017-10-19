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ضبط ربة منزل تدير منزلها لأعمال الدجل والشعوذة في البحيرة

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ضبط ربة منزل تدير منزلها لأعمال الدجل والشعوذة في البحيرة ضبط ربة منزل تدير منزلها لأعمال الدجل والشعوذة في البحيرة

التحرير

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تمكن ضباط مباحث الآداب بالبحيرة، اليوم الخميس، من ضبط ربة منزل؛ بتهمة إدارة منزلها لأعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وداهم ضباط مباحث الآداب منزل "سعدية م."، بحارة الحكر أبو الريش بدمنهور، وتم ضبطها، وبحوزتها  مجموعة من الكتب والصور الشخصية والأوراق مدون عليها باللون الأحمر، وكمية من البخور، ومبلغ 2400 جنيه.

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وأقرت المتهمة أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، وحُرر محضر أحاله اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إلى النيابة العامة للتحقيق. 

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التحرير

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