مصدر أمني: لم نضبط المتهمين بقتل سيدة داخل مسجد في الإسكندرية

التحرير

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نفى مصدر مسوؤل بمديرية أمن الإسكندرية، صحة ما ترد عن ضبط مرتكبي حادث مقتل سيدة داخل مسجد مصعب بن عمير بشارع لافيزون بمنطقة بولكلي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الخميس، إن التحريات الأولية أفادت بظهور 3 سيدات بينهم سيدتين ترتدين خمارًا، قامتا بالتعدي على السيدة وضربها حتى الموت، مضيفًا أن التحقيقات أشارت إلى وجود رجلين - جاري تحديدهما- تنكرا في زي سيدات لتنفيذ العملية.

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تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب الشرق بالعثور على جثة مُسنة تدعى "أ. م."، زوجة جزار داخل مكان الوضوء بمسجد مصعب بن عمير، وتبين وجود آثار ضرب بآلة حادة في الرأس والكف.

نجل الضحية -الذي كان ينتظرها أمام المسجد- أكد أنها كانت حريصة على الصلاة داخل المسجد، لافتا بأنه فوجئ بها غارقة في دمائها.