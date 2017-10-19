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السيسي يفتتح مجمع المحاكاة الخاص بالقوات البحرية

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السيسي يفتتح مجمع المحاكاة الخاص بالقوات البحرية السيسي يفتتح مجمع المحاكاة الخاص بالقوات البحرية

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افتتح الرئيس عبد الفتاح اليوم الخميس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

ويشهد الرئيس، اليوم، مناورة «ذات الصوارى» أمام قاعدة رأس التين، تمهيدا لتدشين الفرقاطة «الفاتح»، والغواصة 42، فى إطار فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصوارى»، والتي تجرى اليوم احتفالا بأعياد القوات البحرية، ومرور خمسون عاما على ذكرى معركة إيلات البحرية التي تؤرخ في البحرية العالمية نصرا عسكريا باسم لنشات الصواريخ المصرية.

 وتشتمل مناورة ذات الصوارى على عدد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات، مثل تنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ «السطح سطح» و«السطح جو» والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق، وكذلك أعمال تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام، وعمليات الإنقاذ والإغاثة وحق الاعتراض والتفتيش.

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