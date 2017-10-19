"حيلة ضابط".. تنكر بهيئة رجل أعمال للإيقاع بشقيقين وبحوزتهما 99 قطعة أثرية(صور)

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تحت إشراف اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، من القبض على شقيقين وبحوزتهم 99 قطعة أثرية أثناء بيعها لضابط شرطة تنكر في هيئة رجل أعمال للإيقاع بهم.

كانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام كل من، "مصطفى.ك"، ٢٧سنة، عامل، وشقيقه "حسين"، ٢٨سنة، بالحفر خلسه بمسكنهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار ونجاحهما في استخراج عدد من القطع الأثرية ناتج الحفر وعرضها للبيع بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم الدفع على الفور بأحد ضباط المباحث مستترًا في شخص رجل أعمال يهوى اقتناء الآثار.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش المنزل حال إتمام إجراءات البيع وبتفتيش المنزل تم ضبط حفر عبارة عن حفر مستطيل الشكل بعمق ٤أمتار وأبعاد ٢ متر ونصف ينتهي بسرداب من الناحية الغربية وضبط ٩٩قطعة أثرية عبارة عن ١٢تمثال أشابتي من الحجر الجيري مختلفة الأشكال والأحجام بأطوال تتراوح ما بين ٦سم حتى ١٨سم ونصف علوي لتمثال أوشابتي أخضر اللون من الحجر الجيري، وتمثال من الفخار على شكل حيوان جالس طوله ٦سم، وتمثال من الفخار على شكل حيوان جالس بطول ٦سم.

كما عُثر على تمثال لوجه آدمي من الفخار مكتمل بطول ٦سم ووجه لأحد الأباطرة من الفخار بطول ٤سم وتمثال من البازلت الأسود على شكل حيوان جالس بطول ٤سم وعدد ١مسرجة على شكل مركب من الفخار ولها أربع فتحات من أعلى بطول ١٠سم و١٠حجر دائري الشكل من الأحجار الكريمة مثقوب من المنتصف وعدد ٨٠عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليوناني والروماني، وتم عرض المضبوطات على منطقة آثار أسيوط التي أقرت بأثريتها.

وتم التحفظ على المضبوطات وعلى الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء مصطفى انسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.