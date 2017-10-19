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الإسكان: مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بالمدن الجديدة وتحويلها للوحات فنية

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مصراوي Masrawy

الإسكان: مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بالمدن الجديدة وتحويلها للوحات فنية

11:20 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الإسكان: مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بالمدن الجديدة وتحويلها للوحات فنية

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن عددًا من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدن الجديدة تطوعوا لأعمال تجميل أكشاك الكهرباء بمدنهم، حيث قام طلبة نادي العلوم في مدينة العاشر من رمضان، بتحويل أكشاك الكهرباء بالمدينة إلى لوحات فنية، وتم ذلك أيضًا في مدينة الشروق.

وأوضح ممدوح، أنه يتم توفير الخامات لهم عن طريق المستثمرين، أو مجلس أمناء المدن، تحت إشراف موجه التريية الفنية بالإدارة التعليمية بالمدينة.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه يتم العمل على تعميم التجربة في باقي المدن الجديدة، في إطار جهود وزارة الإسكان لتجميل المناطق السكنية بمختلف أحياء المدن الجديدة، والسعي لتوفير جودة الحياة للسكان.

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