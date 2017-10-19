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الزراعة: رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت​

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مصراوي Masrawy

الزراعة: رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت​

11:18 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الزراعة: رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت​

الصادرات الزراعية المصرية

كتب- أحمد مسعد:

نجحت المفاوضات المصرية، في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل إلى الكويت والبحرين.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عقد عدد من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين، وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وأضاف البنا، أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجري تطبيقها في حالياً، حيث تمت الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية بداية من اليوم.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم أيضًا عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل لمدة ثلاثة شهور بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.

وقال البنا إنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.​

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