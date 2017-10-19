شكري يفتتح مجلس الأعمال المصري - البرتغالي

القاهرة - مصراوي:

افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الخميس، منتدى الأعمال المصري البرتغالي، بمشاركة نظيره البرتغالي "اجوستو سانتوس سيلفا".

وحضر الافتتاح، عدد من رجال الأعمال من الحانبين المصري والبرتغالي، بالإضافة إلى المسئولين المعنيين.

ومن المقرر أن يعقد الوزير شكري - عقب الافتتاح - جلسة مباحثات بقصر التحرير مع نظيره البرتغالي، حيث من المنتظر أن يتم بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالاضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويعقب اللقاء اجتماع اللجنة المصرية - البرتغالية المشتركة، يليه مؤتمر صحفي يعقده وزيرا خارجية البلدين.​