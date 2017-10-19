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انتهاء المهلة المحددة لرئيس كتالونيا لإعلان موقفه من الانفصال

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مصراوي Masrawy

انتهاء المهلة المحددة لرئيس كتالونيا لإعلان موقفه من الانفصال

11:04 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

انتهاء المهلة المحددة لرئيس كتالونيا لإعلان موقفه من الانفصال

رئيس كتالونيا

مدريد - (أ ش أ):

انتهت صباح اليوم -الخميس- المهلة التى حددتها اسبانيا لرئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون لتوضيح موقفه من إعلان انفصال الإقليم عن مدريد وذلك في الوقت الذي تجنب بوجديمون الكشف عن موقفه فى خطاب أرسله إلى رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ان بوجديمون أكد فى الخطاب أن شعب كتالونيا صوت فى الاستفتاء، الذى تعتبره اسبانيا غير شرعى، وان 90 % صوتوا لصالح الانفصال واقامة دولة مستقلة.

واضاف بوجديمون انه فى حال ما واصلت اسبانيا تجنب الحوار مع حكومة كتالونيا فان البرلمان سيقوم بالتصويت بشكل رسمى على الاستقلال.

وكان راخوى قد هدد بأن مدريد ستضطر إلى تعليق الحكم الذاتى واستعادة السيطرة المركزية فى كتالونيا إذا أصر بوجديمون على المضى قدما فى خططه للاستقلال.

وتسمح المادة 155 من دستور أسبانيا لمدريد بإقالة بوجديمون وغيره من أصحاب المناصب الإقليمية، وحل البرلمان الإقليمى، والسيطرة على جميع السلطات الإقليمية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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