إصابة 3 طالبات في انقلاب "تروسيكل" يستقلونه للمدرسة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيبت3 طالبات، بكدمات وجروح، اليوم الخميس، إثر انقلاب "تروسيكل" كانوا يستقلونه أثناء توجههن للمدرسة بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

واستقبلت الوحدة الصحية بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، 3 طالبات بمدرسة أمين بريك الثانوية، مصابين بجروح وكدمات إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه من القرية إلى المدرسة صباح اليوم.

وتبين أن الطالبات اعتادوا استقلال تروسيكل لتوصيلهم من القرية إلى المدرسة التي تبعد مسافة 3 كيلو مترات عن منازلهم، وأثناء توجههم للمدرسة صباح اليوم، انقلب بهم التروسيكل ما أسفر عن إصابة 3 طالبات بجروح وكدمات.