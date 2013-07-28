أبناء محافظة الشرقية يرشحون اللواء محمد نجيب لمنصب المحافظ

طالب العديد من أهالى محافظة الشرقية، بترشح اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون السابق لتولى منصب محافظ الشرقية.

وقال منصور الشترى أمين الحزب الناصرى بالمحافظة، إنه ترددت أنباء عن ترشيح بعض أمناء الأحزاب بالمحافظة، لشغل منصب محافظ الشرقية، ولكن المصلحة العامة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل النهوض بالمحافظة.

وأضاف الشترى أن الشرقية تعانى من الانفلات الأمنى بالعديد من مراكزها، وتحتاج إلى أن يكون المحافظ من رجال الشرطة أو الجيش، وخاصة أن الشرقية بها العديد من أبناءها الكفاءات أمثال اللواء محمد نجيب واللواء محمد صقر من رجال القوات المسلحة ومدير أمن البحر الأحمر، وذلك لتوفير الأمن لأبناء المحافظة أولا.

فيما طالب العديد من أبناء المحافظة بترشيح اللواء محمد نجيب وخاصة أنه من أبناء المحافظة، والمعروف عنه أنه حازم جدا فى تعاملاته، وكان نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وتم إحالته للمعاش لبلوغه سن المعاش فى الحركة الماضية، وكان يعمل بمصلحة الأمن العام وقت وقوع أحداث الثورة.