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"تطوير العشوائيات": صرف تعويضات مالية لأهالي "الدريسة" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

"تطوير العشوائيات": صرف تعويضات مالية لأهالي "الدريسة" بالشرقية

11:09 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

محافظة الشرقية

أ ش أ

أعلن المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، المهندس خالد صديق، صرف تعويضات نقدية قدرها 100 ألف جنيه، لمالك كل وحدة بمنطقة الدريسة بمدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، بناء على رغبة السكان.

وأضاف صديق، أنه تم هدم جميع المباني غير الآمنة بالمنطقة، بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية، وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد ، بصفتها الجهة صاحبة الولاية على أراضي المنطقة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة الدريسة بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية تولى تمويل مشروع التطوير، بينما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للسكان، فيما وفرت محافظة الشرقية المعدات اللازمة لهدم وإزالة المباني، ونقل المخلفات من المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

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