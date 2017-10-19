أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عمال "النصر للتعدين" بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقى 4 عمال بشركة النصر للتعدين مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم بين الأتوبيس الذي يقلهم للمصنع وسيارة نقل بمقطورة، اليوم الخميس، بالقرب من جزيرة راجح بمركز إسنا جنوب الأقصر.

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالمحافظة، إن المتوفين هم كلا من "أحمد البدري النوبي، 43 عاما، وجمال البرسي عبدالجليل، 45 عاما، ومحمد حسين عبدالرحمن 45 عاما، ومحمد حسين سيد، 35 عاما، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي.

وأضاف المصدر والمصابون هم كلا من "عاطف غالي، 42 عاما، مصاب بكسر بالضلوع، والساعد الأيسر، وأحمد سليمان، 35 عاما، بكسر في الساق، ونورالدين جابر 38 عاما، باشتباه بكسر في الذراع، وسليم جمعة، 55 عاما، بسحجات وكدمات، وسلطان حسين، 40 عاما، بسحجات وكدمات، ومحمد أحمد محمد، 36 عاما، كدمات وسحجات، وعطيه كمال أحمد، 54 عاما، مصاب بسحجات وكدمات.

وأكد المصدرنه أنه تم نقل 9 مصابين في الحادث إلى مستشفى إسنا المركزي، بينما تم نقل المصاب العاشر إلى مستشفى الأقصر الدولي لخطورة حالته.

فيما أشار مصدر أمني، إلى أن العمال جميعهم يقيمون بمركز إسنا وكانوا في طريقهم لمقر عملهم بشركة النصر للتعدين بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.