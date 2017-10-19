القبض على سيدة تمارس أعمال الدجل والشعوذة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت مباحث الآداب بالبحيرة، اليوم الخميس، "دجالة" بمدينة دمنهور، اتخذت من منزلها مكانًا لمباشرة أعمالها المنافية للقانون.

وردت معلومات مفادها قيام "سعدية. م. ح" 47 عامًا، ربة منزل، ومقيمة حارة الحكر، أبو الريش، قسم دمنهور، بإدارة منزلها لأعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وجرى ضبط المتهمة بمنزلها وبحيازتها مجموعة من الكتب والصور الشخصية، والأوراق مدون عليها باللون الأحمر، تستخدمها في مزاولة نشاطها ومبلغ مالي 2400 جنيه.

وبمواجهتها قررت بمضمون ما تقدم، وأضافت أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة دمنهور، وجاري العرض على النيابة العامة.